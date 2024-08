Noch 2 Jahre länger arbeiten: Wird Pensionsalter wieder angehoben?

Rund um das Pensionsalter ist einmal mehr eine Debatte entfacht, nachdem die Vorsitzende der Alterssicherungskommision, Christine Mayrhuber, gegenüber dem „Standard“ die schrittweise Anhebung um zwei Jahre von 65 auf 67 Jahre gefordert hat. Vermeiden wolle sie damit vor allem vermehrte Arbeitslosigkeit und Krankenstände. Die Korridorpension dahingegen möchte sie bei 62 Jahren belassen, da 45 Jahre Arbeit „ausreichend“ seien.

„Frauen von Anhebung des Pensionsalters hauptbetroffen“

Diese Aussagen haben naturgemäß für ein großes Echo gesorgt. Arbeiterkammer, Seniorenbund und Österreichischer Frauenring haben sich direkt gegen einen solchen Vorschlag gestellt. Sowohl für die Arbeiterkammer (AK) als auch für den Österreichischen Frauenring sei klar: Hauptbetroffen von einer solchen Anhebung des Pensionsalters seien vor allem Frauen. Diese müssen ja jetzt bereits mit einer halbjährlichen, schrittweisen Anhebung ihres Pensionsantrittsalters rechnen.

„Macht überhaupt keinen Sinn“

„Die Anhebung des Regelpensionsalters macht auch überhaupt keinen Sinn, solange ältere Arbeitnehmer nicht beschäftigt werden und die Rahmenbedingungen dafür nicht gegeben sind“, sagt etwa Wolfgang Panhölzl, Leiter der AK Abteilung Sozialversicherung. „Die Einführung der Lebensdurchrechnung hat bereits die Pensionen der Frauen geschmälert, ihr Pensionsalter wurde um fünf Jahre angehoben, sie stemmen noch immer den Großteil der Care-Arbeit und das wird nicht ausreichend abgegolten. Welchen Beitrag sollen Frauen noch leisten?“, so auch Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings.

„Emotion nützt uns in der Frage nicht“

Auch der Seniorenbund hält von dem Vorschlag recht wenig. „Jetzt – mitten im Wahlkampf – eine Pensionssystemdiskussion auszulösen ist weder angebracht noch sinnvoll. Nicht weil das Thema nicht wichtig ist, aber jetzt regiert die Emotion. Und die nützt uns in der Frage nicht“, ist sich Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec sicher.

Diese Forderungen werden rund um die Pension stattdessen gestellt

Laut Korosec müsste die nächste Regierung mittelfristig Maßnahmen ergreifen, um das faktische Pensionsantrittsalter an das gesetzliche Alter anzugleichen. Rund 44 Prozent der 55- bis 64-jährigen Österreicher würden demnach nicht direkt vom Erwerbsleben in Pension gehen. „Daher erfordert es dringend Maßnahmen, um die Menschen länger im Arbeitsmarkt zu halten“, heißt es seitens des Seniorenbundes. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch die Arbeiterkammer: „Ein höheres Pensionsantrittsalter bedeutet für viele Arbeitnehmer nicht zwei Jahre mehr Arbeit, sondern zwei Jahre längere Arbeitslosigkeit oder Krankenstand.“

Anhebung des Antrittsalters „wichtiger Schritt in richtige Richtung“

Für das Anheben des Pensionsalters ist etwa die Junge Industrie. Das „finanzielle Loch im heimischen Pensionssystem“ lasse sich nicht mehr schönrechnen, heißt es dort in einer Aussendung. Eine Anhebung des Antrittsalters sei „ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“. Zudem wolle man auch über eine „Streichung des Pensionserhöhungsautomatismus“ sprechen, so die Junge Industrie.

Pensionen steigen 2025 wieder deutlich an

Apropos Pensionserhöhung: Mit kommendem Jahr werden die Pensionen in Österreich wieder deutlich ansteigen. Erst Ende Juli wurde nämlich beschlossen, dass man sie mit 1. Jänner wieder um den gesetzlichen Anpassungsfaktor erhöht. Zudem bleiben auch die Schutzklausel und das Aussetzen der Aliquotierungsregel noch zumindest ein Jahr länger in Kraft. Mehr dazu in: Jetzt fix: Pensionen 2025 werden erhöht – so viel mehr bekommst du.