Waffen und Diebesgut im Auto: Polizei trifft auf „bekanntes“ Paar

Die Polizei stoppte in Klagenfurt ein Auto mit unsicherer Fahrweise. Am Steuer waren "alte Bekannte".

Veröffentlicht am 23. August 2024, 08:09 / ©Gerd Pachauer / BMI

Am Donnerstag, dem 22. August, gegen 14.10 Uhr, führte die Polizei in Klagenfurt routinemäßige Verkehrskontrollen durch. Dabei fiel den Beamten ein Auto mit unsicherer Fahrweise auf, der sofort gestoppt wurde. Am Steuer: eine 33-jährige Klagenfurterin, neben ihr ein 39-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Klagenfurt. Beide sind den Polizisten wegen früherer Amtshandlungen keine Unbekannten.

Waffen und Diebesgut im Auto

Was die Beamten im Fahrzeug fanden, ließ die Alarmglocken schrillen: Diebesgut, fremde Dokumente und eine fremde Bankomatkarte. Doch das war noch nicht alles. In einer Tasche entdeckten sie eine Schreckschusspistole samt Munition, mehrere verbotene Waffen und sogar einen Armbrustpfeil. Die beiden Insassen standen unter Drogeneinfluss. Sie wurden umgehend festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum (PAZ) Klagenfurt gebracht. Weitere Ermittlungen laufen.