„Geister-Traktor“ fährt 250 Meter die Wiese runter – dann kracht es

Bezirk St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 23. August 2024, 08:23 / ©5 Minuten

Gegen 17.05 Uhr war ein 57-jähriger Kärntner am gestrigen Donnerstag, 22. August, mit Mäharbeiten auf einer Wiese beschäftigt. Als er mit seinem Traktor auf einer steilen Wiese bergabwärts fuhr, geriet die Zugmaschine plötzlich ins Rutschen. Nachdem der 57-Jährige den Traktor nicht mehr kontrollieren konnte, sprang er von diesem in weiterer Folge ab, wobei er unverletzt blieb.

Zwei Stacheldrahtzäune durchschlagen

Der Traktor fuhr daraufhin führerlos noch knapp 250 Meter über die steil abfallende Wiese weiter, durchschlug dabei zwei Stacheldrahtzäune und stürzte abschließend rückwärts in den Stall des Nachbarn, wo der Traktor zum Stillstand kam. Der Stall wurde dabei im Bereich der Außenmauern beschädigt, sowohl am Traktor als auch am angehängten Mähwerk entstand Totalschaden. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.