Zulassungschein weg: LKW-Lenker hatte einen Reifen locker

Nach Anhaltung des LKWs stellten die Beamten fest, dass es Auffälligkeiten bei einem Zwillingsreifen und auch ein Quietschen in diesem Bereich gab. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass ein Radbolzen komplett abgerissen war. Sämtlich andere Radbolzen waren teilweise kurz vor dem Herunterfallen und konnten händisch bewegt werden, heißt es im Polizeibericht der Landespolizeidirektion Kärnten.

Zwillingsreifen locker – Weiterfahrt untersagt

Der Zwillingsreifen sei bereits so locker gewesen, dass ein Lösen von der Achse nicht ausgeschlossen werden konnte beziehungsweise sogar vermutet wurde. Auch konnten bereits Beschädigungen an der Felge festgestellt werden. Der Sattelkraftzug hatte ein Gesamtgewicht von 27.900 kg und war auf dem Weg in den Bezirk St. Veit an der Glan. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen sowie der Zulassungsschein wurden abgenommen. Der slowenische LKW Lenker sei der LPD Kärnten angezeigt worden, heißt es seitens der LPD Kärnten abschließend.