Baustellenfolder: Diese Arbeiten stehen im Herbst in Graz an

Wo wird in nächster Zeit gebaut? Der Baustellenfolder der Holding Graz bietet eine Übersicht über anstehende Bauarbeiten in Graz. „Von der Innenstadtentlastung bis hin zu kleineren Infrastrukturprojekten“ werden dort sämtliche Bauvorhaben aufgelistet und beschrieben, so präsentiert die Holding den Folder für den Herbst 2024. Der Baustellenfolder kann online durchgeblättert oder heruntergeladen werden. Zudem wird er auch an alle Grazer Haushalte verschickt.