LKW kracht mit Motorrad zusammen – geht in Flammen auf

Zu dem Brand kam es nach einer Kollision mit einem Motorrad, gelenkt von einem 19-jährigen Österreicher. Der Biker war in der Kurve am Ende der Autobahnauffahrt zu Sturz gekommen und schlitterte über die A12. Ein 55-jähriger Weißrusse konnte mit seinem LKW dem schlitternden Motorrad nicht mehr ausweichen und fuhr frontal dagegen, worauf sich das Motorrad unter der Front des Schwerfahrzeuges verkeilte und mitgeschleift wurde. Der Motorradlenker wurde aber nicht mitgeschleift: Er blieb an der Kollisionsstelle liegen.

LKW fing Feuer

Nach zirka 50 Meter brachte der LKW-Fahrer das Fahrzeug am Beschleunigungsstreifen der Zufahrt Kramsach zum Stillstand. Plötzlich ging das Motorrad in Flammen auf, das Feuer griff sofort auch auf den LKW und den Sattelauflieger und die darin mitgeführte Ladung über. Der beteiligte 19-jährige Motorradfahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades durch die Rettung ins Krankenhaus Schwaz verbracht. Der Weißrusse blieb unverletzt.

A12 stundenlang gesperrt

Die A12 musste während des Einsatzes für zirka vier Stunden gänzlich gesperrt werden. Eine Ableitung des Verkehrs erfolgte über die Ausfahrt Kramsach. Die Feuerwehr Kramsach konnte den Brand löschen. „Beim LKW trat durch den Unfall eine größere Menge Treibstoff aus. Das Abrinnen des kontaminierten Löschwassers/Schaum konnte durch das Versperren der Kanalgitter verhindert werden“, so die Landespolizeidirektion Tirol.