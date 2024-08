Betrunkener Geister-Fahrer sorgte für riskante Situationen auf A8

Veröffentlicht am 23. August 2024, 09:31 / ©ASFINAG / Presse

Ein Zeuge gab gegenüber der Polizei an, dass der Geisterfahrer bereits durch einen Sondertransporter und durch die Begleitfahrzeuge kurz vor dem Autobahnrastplatz St. Marienkirchen bei Schärding, Oberösterreich, gestoppt wurde. Beim Eintreffen der Autobahnpolizei befand sich das Auto am linken Fahrstreifen, entgegen der Fahrtrichtung stehend. „Mit dem Lenker wurde an Ort und Stelle ein Alkovortest durchgeführt, welcher positiv verlief. Auch ein durchgeführter Alkomattest ergab einen positiven Messwert. Der Führerschein wurde daher vorläufig abgenommen und dem 69-jährigen Lenker aus dem Bezirk Schärding wurde die Weiterfahrt untersagt“, heißt es im Polizei-Bericht. Die Beamten sprachen mit einem weiteren Lenker, der angab, dass er den Geisterfahrer um 22.14 Uhr bemerkte. Der Lenker konnte seinen Aussagen zufolge gerade noch ausweichen und dadurch einen Frontalzusammenstoß verhindern.