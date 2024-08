Steirer (37) sucht nach dem „Richtigen“: Bringt TV-Show ihm LiebesglÃ¼ck?

Veröffentlicht am 23. August 2024, 09:53 / ©ORF/Talk TV/Wout Kichler

Zum achten Mal in diesem Sommer porträtiert Nina Horowitz am Montag, dem 26. August 2024, um 20.15 Uhr in ORF 2 Singles, die über die „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ihr ganz persönliches Lebensglück finden wollen. Die drei Damen und drei Herren der jüngsten Folge kommen diesmal aus Wien, Niederösterreich, Kärnten und der Steiermark und hoffen auf die ganz große Liebe. Der Steirer Christopher (37) sehnt sich nach einem charmanten Partner, mit dem er wieder Zweisamkeit leben sowie ein Haus mit Garten und vielleicht sogar Kinder haben kann.

Steirer (37) sucht einen Mann, der ihn „zum Lachen und zum Weinen“ bringt

Christopher, Filialleiter aus der Steiermark, möchte wieder Farbe in sein Leben bringen. Der Hobbymaler sehnt sich nach Zweisamkeit, gemeinsamen Workouts und erfüllenden Gesprächen. Er freut sich auf Kuschelstunden mit einem „charmanten, spontanen und maskulinen Mann, der mich zum Lachen, aber gleichzeitig auch zum Weinen bringen kann. Dann aber sollen es bitte Glückstränen sein!“

Keine Lust mehr auch Machtspiele

Christopher sucht einen Partner, der ihm guttut und der „nicht beherrschend ist oder Machtspiele ausübt.“ Auch auf eine On-off-Beziehung hat der kreative Waage-Mann keine Lust, viel lieber möchte er einen Partner, der mit ihm eine Zukunft aufbaut, mit einem gemeinsamen Haus und Garten. „Mein Traum wäre es auch, eigene Kinder zu haben.“ Das Potenzial für Glückstränen und die ganz große Liebe ist da. Der „Richtige“, am besten „zwischen 33 und 40 Jahren, mit dunkelblonden bis blonden Haaren und grünen oder blauen Augen“, möge seine Chance ergreifen und sich bei den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ melden.