Gewalt in Villach: Mann drückt Frau mit dem Kopf in die Kloschüssel

Ein Mann soll in Villach eine Frau unter anderem mit Gewalt ins Badezimmer gezerrt und ihren Kopf in die Kloschüssel gedrückt haben.

Ein Mann soll in Villach eine Frau unter anderem mit Gewalt ins Badezimmer gezerrt und ihren Kopf in die Kloschüssel gedrückt haben.

Ein Mann muss sich am kommenden Mittwoch, den 28. August, zwischen 11 und 13 Uhr vor dem Landesgericht Klagenfurt gegen zahlreiche Anklagepunkte wehren. Angeklagt ist er wegen Körperverletzung, teils versuchter Körperverletzung, teils versuchter Nötigung und gefährlicher Drohung.

Frau mit Gewalt ins Badezimmer gezerrt

Ihm wird zur Last gelegt, in Villach eine Frau verletzt und genötigt zu haben, „indem er sie unter anderem mit Gewalt in das Badezimmer gezerrt und ihren Kopf wiederholt in die WC-Schüssel gedrückt haben soll“, heißt es im Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt. Den Vorsitz der Verhandlung hat Richterin Marlene Moshammer. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.