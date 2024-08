Raubüberfall auf Tankstelle: Täter weiterhin flüchtig

In Vorarlberg ereignete sich ein Raubüberfall auf eine Tankstelle.

Veröffentlicht am 23. August 2024, 10:31 / ©Yildiray Yücel Kamanmaz/Pixabay

Gegen 21.55 Uhr betrat ein maskierter Täter die OMV-Tankstelle in der Hagstraße in Lustenau. Er bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und forderte ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Nachdem der Täter einen geringen Bargeldbetrag erbeutete, flüchtete er in unbekannte Richtung und ist weiterhin flüchtig.

180 cm großer und schlanker Mann gesucht

„Der männliche Täter ist in etwa 180 cm groß und von schlanker Statur. Er war dunkel gekleidet und bei der Tat maskiert“, heißt es. Das Landeskriminalamt Vorarlberg und die Polizeiinspektion Lustenau bittet Zeugen, die kurz vor der Tat oder auch an den Tagen zuvor im Bereich der Tankstelle auffällige Personen beobachtet haben, sich zu melden.