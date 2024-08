BackWerk am Grazer Jakominiplatz „vorübergehend“ geschlossen

Wer sich gerne beim BackWerk am Jakominiplatz sein schnelles Frühstück to go oder einen Snack geholt hat, der muss nun mit einer der anderen Bäckereien und Standl – von denen es im näheren Umkreis genügend gibt – vorliebnehmen. Die BackWerk-Filiale dort ist nämlich „vorübergehend“ geschlossen, so heißt es auf einem Schild, welches an der Eingangstüre angebracht wurde. Grund dafür sind Umbauarbeiten, welche in etwa drei bis vier Wochen andauern werden. Eine Wiedereröffnung sei für Mitte September geplant, heißt es vom Unternehmen gegenüber der Kleinen Zeitung.

©5 Minuten „Die Filiale ist vorübergehend geschlossen“… ©5 Minuten …heißt es auf einem Schild der Filiale am Jakomiplatz.