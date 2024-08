Reiseverkehr nimmt wieder Fahrt auf: Wo man in Kärnten Geduld braucht

Auch an diesem Wochenende drohen wieder lange Staus in Teilen Kärntens bzw. bei der Einreise nach Kärnten.

Auch Kärnten wird davon betroffen sein, führen doch viele Wege aus dem und in den Süden durch das südlichste Bundesland. Neben den üblichen Staustrecken, wie etwa auf der A10 Tauern Autobahn rund um Villach hat der ÖATMC am vergangenen Wochenende vor allem an den Grenzübergängen nach und von Slowenien die längsten Staus verzeichnet. Neben dem Grenzübergang vor Spielfeld in der Steiermark (auf der A9) habe sich auch vor dem Karawankentunnel in Kärnten auf der A11 ein ähnliches Bild abgezeichnet.

Verkehrsspitzen sollten möglichst gemieden werden

Auch dieses Wochenende dürfte der Reiseverkehr an diesen Stellen wieder Fahrt aufnehmen, der ÖAMTC rät dazu, Verkehrsspitzen wie Samstag- oder Sonntagnachmittag und -abend möglichst zu meiden. Im besten Fall sollte man gleich überhaupt einen anderen Reisetag wählen.

„Kärnten läuft“ sorgt für Verkehrsbehinderungen

In Kärnten kommt zusätzlich noch der Wörthersee Viertel- und Halbmarathon dazu. Obwohl das gesamte Wochenende ganz im Zeichen von „Kärnten läuft“ steht, wird es vor allem am Sonntag, 25. August, zu größeren Behinderungen kommen. Zahlreiche Verbindungen rund um den Wörthersee sind dabei zeitweise gesperrt – so etwa der Autobahnanschluss Velden-Ost auf die A2 Süd Autobahn zwischen 8.30 und 9.30 Uhr.