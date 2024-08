Hochzeitsgeschenk: Schwerkranker Vater führt Tochter zum Altar

Leopolds, auch liebevoll „Poldi“ genannt, Schicksal traf seine Familie hart: Vor wenigen Jahren erlitt der Wiener einen Herz-Kreislaufstillstand. Es waren die sofortigen Wiederbelebungsmaßnahmen seiner Frau, die ihm das Leben retteten. Doch vor teilweise schweren Komplikationen wurde Leopold leider nicht bewahrt. Seither ist er bettlägerig und auf einen speziellen Rollstuhl angewiesen. „Poldi“ wurde daher auch in einem Wiener Pflegeheim untergebracht.

Der größte Wunsch eines jeden Vaters

Leopolds sehnlichster Wunsch war es, seine Tochter zum Altar zu führen und ihrem künftigen Mann zu übergeben. Und dieser wurde ihm auch von dem Verein -Rollende Engel- erfüllt. „Am Tag der Hochzeit machten sich unsere ehrenamtlichen Wunscherfüller Kathrin, Manfred und Florian zeitig auf den Weg nach Wien. Dort erwartete sie bereits bestens gestylt ihr Fahrgast mit einem breiten Lächeln im Gesicht“, berichten die Wunscherfüller.

©Verein – Rollende Engel – | Leopolds sehnlichster Wunsch wurde erfüllt. ©Verein – Rollende Engel – | Er konnte seine Tochter zum Altar führen. ©Verein – Rollende Engel – | Dank dem „Verein – Rollende Engel“ wurde ihm das Ganze erst ermöglicht.

Liebevoller Empfang für Leopold

Nach einer Stunde Fahrtzeit erreichten die Ehrenamtliche und Leopold auch schon ihr Ziel, wo sie herzlich empfangen wurden. „Liebevoll und glücklich wurde Herr Leopold von seiner Frau empfangen, die alles bestens organisiert und vorbereitet hatte. Nach einem kurzen Fotoshooting ging es dann auch direkt in den Festsaal“, erinnern sich die Rollende Engel-Mitglieder zurück.

Freudentränen bei Trauung

„Poldi“ ging aber nicht in den Festsaal. Für ihn ging es stattdessen direkt zur Braut, seiner Ziehtochter. Denn was wäre eine Trauung ohne eine Braut, die von ihrem Vater zum Altar geführt wird? „Gemeinsam mit ihrem im Rollstuhl sitzenden Ziehvater und ihrer Mutter betrat sie langsam zu wunderschöner Musik den Festsaal. Die drei waren nervös und verkniffen sich ihre Freudentränen. Man spürte als Zuseher, wie stolz alle Besucher auf diese Familie sind“, so der „Verein – Rollende Engel“. Am Altar angekommen, übergab „Poldi“ schließlich seine Tochter ihrem Mann. Und kurz darauf ertönte auch schon das „Ja, ich will!“. Leopold schossen Freudentränen aus den Augen. Was für ein schöner Moment!

Mit einem Lächeln im Gesicht eingeschlafen

Nach dem Ja-Wort wurden noch Familienfotos gemacht, bevor Poldi wieder ins Pflegeheim zurückgebracht wurde. Während der Heimfahrt schlief er tief und fest – mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht. Der „Verein – Rollende Engel“ zeigte sich berührt: „Eine wunderschöne Hochzeit und wieder einmal eine Wunschfahrt, die uns Wunscherfüller zeigt, wie klein oft ‚letzte Wünsche‘ sind und wie glücklich die Erfüllung nicht nur den Fahrgast machen, sondern auch alle Angehörigen.“