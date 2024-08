Nach Schnee jetzt auch Felssturz am Großglockner: „Ein richtiger Krach“

Veröffentlicht am 23. August 2024, 11:12 / ©Alexander Hedenig Geosphere Austria

Zuerst Schnee, dann Felssturz. Alexander Hedenig von der Geosphere Austria war am vergangenen Samstag auf der Franzjosefshöhe und ist den Gamskogelweg hinauf gegangen, plötzlich ist es auf der gegenüberliegenden Seite am Großglockner zum Felssturz gekommen. „Zum Glück waren keine Bergsteiger unterwegs“, betont der erfahrene Meteorologe von der Geosphere Austria gegenüber 5 Minuten.

Keine alpine Route in diesem Bereich

Hedenig führt weiter aus: „In diesem Bereich gibt es keine alpine Route, das ist die Glocknerwand, wo keiner hinaufsteigt.“ Ein Felssturz am Großglockner sei mittlerweile ein fast schon alltägliches Ereignis, heißt es seitens der Geosphere in ihrem Facebook-Posting. Der Fels verliert durch das Abtauen des Eises und das Auftauen des Permafrostes an Stabilität, wodurch es immer öfter zu Steinschlägen und Felsstürzen kommt, informiert die Geosphere weiter.

Das Geschehen am Großglockner

„Man hat zuerst ein richtig großes Grollen gehört, da sich ein großer Felsen gelöst hat und dann war ein richtig lauter Krach zu hören“, beschreibt Hedenig das Geschehen am Großglockner, welches er selbst gefilmt hat. Der Fels sei auf die Reste des Gletschers gestürzt und es soll circa eine Minute so richtig gegrollt haben am Berg, erzählt Alexander Hedenig abschließend.