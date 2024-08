LKW-Lenker Ã¼bersieht 77-JÃ¤hrige – und fÃ¤hrt sie an

Gegen 7 Uhr hat heute Vormittag, am 23. August, ein 34-j√§hriger LKW-Lenker aus dem Bezirk Villach-Land mit seinem Fahrzeug an einer Kreuzung in Spittal an der Drau verkehrsbedingt anhalten m√ľssen. Als er weiterfahren wollte, √ľbersah er aus noch nicht gekl√§rten Gr√ľnden eine 77-j√§hrige Fu√üg√§ngerin, die vor ihm die Stra√üe √ľberqueren wollte, wie die Polizei berichtet.

LKW-Lenker war leicht alkoholisiert

Die 77-Jährige wurde in weiterer Folge zu Boden gestoßen und verletzt. Sie musste nach der Erstversorgung von der Rettung ins Spittaler Krankenhaus gebracht werden. Ein Alkotest beim LKW-Fahrer ergab eine leichte Alkoholisierung.