Teures Missgeschick: Kärntner von Betrüger hinters Licht geführt

Veröffentlicht am 23. August 2024, 11:33 / ©Montage: Canva

Ein bisher unbekannter Täter hat am 21. August den Angestellten einer Firma im Bezirk Wolfsberg beauftragt, eine größere Anzahl von „Pay Cards“ zu kaufen und in weiterer Folge die Fotos und Kassabelege zu übermitteln. Dabei verwendete er als Absender den Namen des Firmenchefs und gab als Vorwand an, die „Pay Cards“ als Geschenk für die fleißigen Mitarbeiter der Firma zu benötigen.

Tausende Euro Schaden

Da er dachte, den Auftrag für seinen Chef durchzuführen, kaufte der Angestellte die „Pay Cards“, bezahlte diese vorerst selbst und übermittelte die Codes per Mail an den Unbekannten. Dem Opfer ist im Endeffekt ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden.