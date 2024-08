Banküberfall in Innsbruck: Spuren führten zu Verdächtigen (68)

Am Freitagmorgen, 26. Juli 2024, stürmte ein vermummter Mann mit einer Schusswaffe bewaffnet eine Bankfiliale in Innsbruck. Auf Englisch forderte er die Herausgabe von Bargeld. Kaum hatte er seine Beute, flüchtete er mit einem E-Scooter. Wochenlang galt der Verdächtige als flüchtig. Bis jetzt. Am gestrigen Donnerstag, de, 22. August, wurde der Tatverdächtige in seiner Wohnung in Innsbruck festgenommen. „Die Ermittlungsmaßnahmen sowie durchgeführte Spurenauswertung führten zu einem 68-jährigen Österreicher. Der Tatverdächtigte ist nicht geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert“, so die Landespolizeidirektion Tirol.