Darüber sollen die Kärntner jetzt abstimmen

Veröffentlicht am 23. August 2024, 12:28 / ©Canva Montage 5 Minuten

Das ist der zweite Anlauf zur Volksbefragung. Die erste, von der FPÖ eingereichte Fragestellung zum Thema Windkraft, wurde den Freiheitlichen ja von der Verfassungsabteilung zurückgeschickt: „Zu subjektiv!“ Nun scheint der Weg aber frei zu sein. FPÖ-Chef und Klubobmann Erwin Angerer: „Wir haben in einem positiven Gespräch mit Vertretern des Amtes der Kärntner Landesregierung die Fragestellung für die von FPÖ und Team Kärnten initiierte Volksbefragung fixiert.“ Gemeinsam konnte man, so Angerer, eine klare und rechtlich korrekte Frage erarbeiten.

Volksbefragung

Und so wird diese Frage lauten, über die die Kärntner abstimmen werden können: „Soll zum Schutz der Natur (einschließlich des Landschaftsbilds) die Errichtung weiterer Windkraftanlagen auf Bergen und Almen in Kärnten landesgesetzlich verboten werden?“ Das bedeutet aber auch: Wer für Windkraft ist, muss mit „Nein“ stimmen, wer gegen Windkraft ist, muss mit „Ja“ stimmen. Angerer will nun gemeinsam mit dem Team Kärnten das Verlangen nach einer Volksbefragung neu einrbingen, die Landesregierung muss dann die Durchführung beschließen und organisieren.