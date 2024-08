10 Personen ertrunken: Wiener Organisation hilft nach Bootsunglück

Veröffentlicht am 23. August 2024, 12:34 / ©Murtaza Elham/SOS Balkanroute

Einen Tag nach dem Bootsunglück im Fluss zwischen Serbien und Bosnien-Herzegowina, bei dem mindestens zehn Menschen ertrunken sind, wird noch immer nach vermissten Personen gesucht. Nach Verhandlungen mit der bosnischen Grenzpolizei wurde der österreichischen NGO SOS Balkanroute (Sitz in Wien) der Zutritt und die Versorgung der Überlebenden des Unglücks erlaubt. „ Die Menschen waren sichtlich erschöpft und hungrig, weil sie nichts zum Essen bekamen. Die Zusammenarbeit mit der Grenzpolizei verläuft gut, nach dem gestrigen Abendessen konnten wir den Menschen heute früh auch das Frühstück bringen, sowie psychosoziale Hilfe leisten “, sagt Nihad Suljić, Helfer der SOS Balkanroute vor Ort.

Pushback verhindert

Auf massiven Druck der Zivilgesellschaft, sowohl aus Österreich, Bosnien-Herzegowina als auch Serbien, konnte mittlerweile nicht nur die Versorgung der Überlebenden sichergestellt werden, sondern ein Pushback zurück nach Serbien verhindert werden. „Solche Pushbacks sind gang und gäbe normalerweise. Zumindest bei diesem Fall konnte das verhindert werden, was wiederum erneut zeigt: Unser Druck und unsere Präsenz vor Ort sind mehr denn je notwendig“, so Petar Rosandić, Obmann der SOS Balkanroute.

Gefährlicher Weg zu einem „neuen“ Leben

Grund für das Unglück seien laut SOS Balkanroute einerseits die Routenverschiebungen, die mit dem Schließen der Serbien-Ungarn-Österreich-Route im Herbst letzten Jahres einhergingen. „Seitdem nehmen tausende Menschen erneut den gefährlichen und risikoreicheren Weg über Bosnien, was wiederum schlechtere Infrastruktur sowie die Gefahr von Minenfeldern und gefährlichen Flüssen für die Menschen bedeutet“, heißt es in der Aussendung.

Friedhöfe mit Ertrunkenen

Erst im Jänner dieses Jahres hat SOS Balkanroute mit der lokalen Zivilgesellschaft gemeinsam zwei Friedhöfe in den Städten Zvornik und Bijeljina eingeweiht, auf denen insgesamt 41 Menschen begraben sind, die allesamt aufgrund dem Nicht-Existieren legaler Fluchtwege ertrunken sind. Auf dem Friedhof in Bijeljina wurde damals auch das erste Denkmal für alle Verstorbenen auf der Balkanroute enthüllt. “Das Sterben der Menschen auf der Balkanroute muss endlich aufhören”, so Petar Rosandić von der SOS Balkanroute abschließend.