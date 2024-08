Kärntner tippt als einziger richtig – und ist jetzt 53.000 Euro reicher

Veröffentlicht am 23. August 2024, 13:02 / ©pexels/andrea piacquadio

Über 50.000 Euro sind es, die ein Kärntner mit einem Toto-Normalschein und seinem persönlichen Tipp-System in der Toto-Runde 34A abgeräumt hat – er war nämlich der einzige Dreizehner der Runde, wie es nun in einer Aussendung der „Österreichischen Lotterien“ heißt. Der Sologewinn brachte ihm rund 48.500 Euro. Neben dem 13er hat er in seinem persönlichen System aber auch noch zwei Zwölfer, drei Elfer und zwei Zehner sowie achtmal den Fünfer-Bonus bekommen – macht insgesamt rund 53.000 Euro.