Mpox-Ausbruch in Afrika: Österreich spendet Impfstoffe

Österreich spendet Mpox-Impfstoff an afrikanische Staaten.

Veröffentlicht am 23. August 2024, 13:08 / ©APA/AFP

„Österreich ist zu einer Spende von Mpox-Impfstoff für afrikanische Staaten bereit. Der jüngste Mpox-Ausbruch gefährdet dort Leben und Gesundheit Zehntausender Menschen“, teilte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) mit. Allein in der Demokratischen Republik Kongo gab es heuer bereits über 500 Mpox-Tote. Er unterstütze den Aufruf von Kyriakides zu einem koordinierten Vorgehen der EU-Staaten. „Die genaue Zahl der Dosen und die organisatorischen Details werden wir umgehend mit der EU-Kommission klären“, erläuterte Rauch in einer schriftlichen Stellungnahme an die APA.

34.000 Dosen vorrätig

Österreich hat 34.000 Dosen vorrätig, die gemäß der Empfehlung des Nationalen Impfgremiums für bis zu 170.000 Impfungen genützt werden können. Seit der Anschaffung nach dem Mpox-Ausbruch in Europa im Jahr 2022 wurden nur 6.900 Impfungen in Österreich verabreicht, informierte das Gesundheitsministerium. Die Versorgung der Menschen in Österreich sei langfristig gesichert, auch wenn vermehrt Fälle auftreten sollten. (APA, 23.08.2024)