Zwei Kärntner Restaurants vor dem Aus: Das ist ihre letzte Hoffnung

Die beiden "Eat Together Restaurants" in Klagenfurt und Villach stehen vor dem Aus.

Veröffentlicht am 23. August 2024, 13:28 / ©Together – Verein

Bereits Mitte Juni haben wir von jenem Hilferuf berichtet, der die beiden „Eat Together Restaurants“ in Villach und Klagenfurt betreffen. Dort hat es bereits geheißen, dass die beiden „Eat Together“ wohl eingestellt werden. Aus finanziellen Gründen würden sich die Verantwortlichen zu diesem Schritt gezwungen sehen. Gleichzeitig hat man aber auch in Aussicht gestellt, dass durchaus noch die Möglichkeit besteht, dass die Lokale weitergeführt werden.

Spendenaufruf über „gofundme“ gestartet

Mittlerweile gibt es hier auch einen Spendenaufruf auf der Seite „gofundme“, mit dem man hofft, die jährlichen Fixkosten für die beiden Standorte in Höhe von fast 100.000 Euro zusammenzubekommen. Diese laufe bis Ende August, wie man auf Facebook selbst schreibt.

„Ohne öffentliche Zuschüsse können wir nicht kostendeckend arbeiten“

Der Grund für die dramatische Lage, in der sich die beiden Restaurants nun befinden, liegt auch in einer „zu geringen Frequenz im letzten Jahr“, heißt es im Spendenaufruf. „Ohne öffentliche Zuschüsse können wir nicht kostendeckend arbeiten“, erklärt man weiter. Die Entscheidung, beide Standorte schließen zu müssen, fände man „sehr schade“. Und die letzte Hoffnung sei nun, die jährlichen Fixkosten für beide Standorte in Höhe von 96.000 Euro durch Spenden zu erzielen.

Spendern winkt ein kostenloses Essen

Als Dankeschön winkt einem pro 10 Euro-Spende sogar ein kostenloses Essen im „Eat Together Restaurant“ – sofern es bestehen bleibt, versteht sich. Übrigens: Auch außerhalb von „gofundme“ kann man dem Verein eine Unterstützung zukommen lassen, indem man regelmäßig spendet. Dazu soll man, wie es im Spendenaufruf heißt, die Telefonnummer 0664 2105140 anrufen.