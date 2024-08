Bakterienbelastung in Sattnitz rückläufig – Baden nicht empfohlen

Die Bakterienbelastung in der Sattnitz sei rückläufig, dies zeigen aktuelle Messergebnisse dieser Woche, so die Stadtkommunikation. Im Bereich zwischen Seeschleuse Süduferstraße bis zur Höhe Glanfurtgasse sollen sich die Werte bereits normalisiert haben, sodass das Baden in diesem Bereich wieder bedenkenlos möglich sei. Hier liegt die Bakterienbelastung wieder unter dem Grenzwert von 400 Bakterien pro 100 ml, heißt es seitens der Stadt Klagenfurt. Zwischen Glanfurtgasse und Auenweg gilt jedoch weiterhin die Empfehlung, nicht in der Sattnitz zu baden. In diesem Bereich seien die Messwerte weiterhin über dem Grenzwert.

Messwerte

Die Stadt Klagenfurt merkt an, dass in den vergangenen Tagen ebenso intensive Ursachenforschung betrieben wurde. So wurden nicht nur bakterielle Untersuchungen, sondern auch chemische Untersuchungen vorgenommen. Darüber hinaus wurden auch bereits Proben aus dem Treimischer Teich sowie aus dem Polsterteich genommen, da die Abflüsse dieser beiden Teiche ebenfalls in die Sattnitz münden. Die Messwerte beider Teiche lagen im Normalbereich und waren deutlich unter den erlaubten Grenzwerten, heißt es von der Stadt abschließend.