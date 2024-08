VSV besiegt Liga-Konkurrenten im ersten Vorbereitungsspiel

Zu Beginn gingen die Wölfe nach 32 Sekunden in Führung, doch in der fünften und elften Minute drehte Neuzugang Guus van Nees das Spiel und die Adler gingen mit 2:1 in Führung. Nach nur 57 Sekunden setzte Benjamin Lanzinger noch einen drauf und erhöhte auf 3:1. Im zweiten Drittel mussten die Adler Rückschläge verkraften, HC Pustertal ging mit einem 4:3 Vorsprung in Führung vor dem letzten Drittel.

Sieg nach Penaltyschießen

Das dritte Drittel wurde dann zu einem offenen Schlagabtausch, heißt es auf der Website des EC iDM Wärmepumpen VSV. Neun Sekunden vor Schluss gelang es dem Verteidiger Dylan MacPherson den Ausgleich zu erzielen. Das Spiel endete mit einem Unentschieden nach der regulären Spielzeit. Im Penaltyschießen konnten die Adler dank eines Treffers von Guus Van Nes das Spiel für sich entscheiden. Nach dem erfolgreichen Start in die Vorbereitung freuen sich die Adler schon auf die Preseason-Heimpremiere nächsten Freitag, den 30. August gegen die Augsburger Panther.