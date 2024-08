30 Jahre Bombenterror: Diesen Appell richtet Kaiser nun an die Politik

Der rechtsextreme Terrorist und Bombenattentäter Franz Fuchs hat vier Todesopfer und 15 teils schwerverletzte Menschen auf dem Gewissen. Einer dieser Schwerverletzten ist der Klagenfurter Theo Kelz, dem am 24. August 1994 durch eine Rohrbombe beide Hände abgerissen wurden. Daran erinnert Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am heutigen Freitag, 23. August.

„Politik hat für mich die Aufgabe, das Beste für die Menschen zu erreichen“

Gleichzeitig warnt er davor, wie schnell politisch ideologisch vorangetriebene, rechtsextreme Hetze von verbalen Attacken in brutale, physische Gewalt umschlagen kann. „Politik hat für mich die Aufgabe, gemeinsam das Beste für die Menschen zu erreichen, bestmögliche Lebensbedingungen für alle Menschen zu schaffen. Dazu braucht es in einer liberalen Demokratie konstruktive, seriöse Debatten und Kompromissfindungen“, so Kaiser.

„Diskussionsführung wird immer extremer und brutaler“

Mit Sorge erfülle ihn, dass vor allem die politischen Diskussionen in Österreich zunehmend an Wertschätzung, Respekt und der Bereitschaft zuzuhören verlieren würden. „Stattdessen wird die Diskussionsführung immer extremer und brutaler. Insbesondere rechte und rechtsextreme Parteien scheinen jegliche Hemmungen zu verlieren und Grenzen zu überschreiten“, bedauert der Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteivorsitzende. In diesem Zuge appelliert Kaiser abschließend noch „für ein Abrüsten der Worte und für eine Rückkehr zu einer die Gesamtverantwortung für alle Menschen in Österreich wahrnehmenden, kultivierten politischen Diskussionskultur und Kompromissfindung“.