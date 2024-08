Cool: Neuste Party-Location in Velden lädt zum Highlight-Wochenende

Am Freitag, den 23. August, startet das erste Highlight mit dem „Black Circus“, gefolgt von „Ready for House“ am Samstag, den 24. August.

Black Circus & Ready for House

Am Freitag erwartet die Gäste das Hip-Hop-Event „Black Circus“. Hier gibt es Feuershows, Zauberer und Hip-Hop-Vibes. Am Samstag folgt „Ready for House“. Von 15 bis 22 Uhr wird in der Marina Lounge in Velden House-Beats direkt am Wasser gespielt. Die Party zieht sich bis tief in die Nacht hinein, mit einer Afterparty im Vaibz Club Velden.

