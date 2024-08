SpaziergÃ¤nger verhindert mÃ¶glichen Einbruchsdiebstahl

Gestern, am 22. August gegen 6 Uhr verständigte ein aufmerksamer Passant die Polizei. Er ging in den frühen Morgenstunden mit seinem Hund spazieren und soll zwei Männer in der Schneiderhahngasse beobachtet haben, als diese an zwei Fahrrädern hantiert und sich verdächtig verhielten. Der Passant verständigte den Polizeinotruf. Die alarmierten Beamten konnten zwei Männer im Nahbereich in der Hoffingergasse anhalten.

Möglicher Einbruchdiebstahl

Im Zuge der Sachverhaltsklärung und einer Personendurchsuchung wurde bei dem 31-Jährigen aus Moldau und dem 34-Jährigen aus dem Vereinigten Königreich ein Seitenschneider, Schraubenzieher und weiteres Einbruchswerkzeug vorgefunden. Einer hatte stark verschmutzte Hände. Die Tatverdächtigen wurden wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls vorläufig festgenommen. Beide waren in ihrer Einvernahme nicht geständig. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.