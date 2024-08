Verhaftet: Passant meldet Automatenknacker-Trio

Ein Passant soll gestern, am 22. August gegen 22.30 Uhr drei Männer auf der Geiselbergstraße beobachtet haben, als diese gerade einen Getränkeautomaten aufbrachen und verständigte die Polizei. Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Simmering konnten drei Männer, auf die die Personenbeschreibungen zutrafen, anhalten. Ein 20-Jähriger, ein 21-Jähriger und ein 25-Jähriger, alle drei österreichische Staatsbürger, hatten mehrere Getränkedosen in den Händen. Zwei der Männer hatten Schnittverletzungen an den Händen. Die drei Tatverdächtigen waren gegenüber der Beamten noch vor Ort geständig. Sie wurden wegen Verdacht auf Einbruchsdiebstahls vorläufig festgenommen. Der 20-Jährige und der 21-Jährige wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht und der 25-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.