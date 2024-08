90 km/h: 14-jähriger E-Scooter-Raser auf Landstraße gestoppt

Veröffentlicht am 23. August 2024, 16:08 / ©LPD Stmk/Makowecz/5 Minuten

Ein 14-Jähriger aus dem Bezirk Gmünd lenkte am 22. August, gegen 15.15 Uhr, einen E-Scooter auf der L62 in Neu-Nagelberg, in Richtung Alt-Nagelberg. Im Rahmen des Verkehrsdienstes wurden Bedienstete der Polizeiinspektion Schrems auf den E-Scooter aufmerksam, da dieser mit mehr als 25 km/h auf einen vor ihm fahrenden Auto ohne Sicherheitsabstand aufgefahren war. Der Lenker des E-Scooters beschleunigte gemeinsam mit dem Fahrzeug vor ihm, wobei sich der Abstand zwischen Auto und E-Scooter nicht veränderte. Die Verkehrsstreife nahm die Nachfahrt auf. Die Nachfahrt erfolgte unter Einhaltung eines gleichbleibenden Sicherheitsabstandes, wobei eine konstante Geschwindigkeit von 90 km/h erreicht wurde.

Gefahr in Verzug

Die einschreitenden Polizisten hielten das Fahrzeug an, wobei festgestellt wurde, dass der 14-Jährige über keine Lenkberechtigung verfügt. Der E-Scooter verfügt zudem über keine Zulassung. Bei der Kontrolle des E-Scooters wurde ein Mangel mit Gefahr im Verzug festgestellt. Die Vorderbremse war ohne Funktion und die Hinterbremse an der Verschleißgrenze angelangt. Dem 14-Jährigen wurde an Ort und Stelle die Weiterfahrt untersagt. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.