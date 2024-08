Flammen und Beute: Einbrecher hinterlassen in Münster Zerstörung

Zu einem Brand kam es am 23. August, gegen 04.45 Uhr, in einem öffentlichen Gebäude in Münster. Das Feuer wurde von der verständigten FFW Münster gelöscht. Im Zuge der Brandursachenermittlung konnte erhoben werden, dass ein beziehungsweise mehrere unbekannte Täter vor Ausbruch des Brandes auf unbekannte Weise in das Objekt gelangt waren und aus einem Büro Bargeld in der Höhe eines mittleren, vierstelligen Eurobetrages entwendet haben. Vermutlich dieselben Täter legten anschließend in diesem Raum einen Brand und flüchteten in eine unbekannte Richtung. Durch den Brand entstand ein massiver Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Im Einsatz standen die FFW Münster und mehrere Polizeistreifen.