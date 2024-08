Letztes Spiel der Rotjacken vor Saisonstart: Intensive Partie steht an

Die Grizzlys Wolfsburg absolvieren wie auch schon im Vorjahr ein Camp in der Kärntner Landeshauptstadt, wo sie sich 2023 zwei Mal gegen den KAC geschlagen geben mussten. Der EC-KAC muss in diesem Spiel auf insgesamt zehn Nationalspieler verzichten. Darunter Florian Vorauer, David Maier, Steven Strong und Thimo Nickl. Der Kapitän der Rotjacken Thomas Hundertpfund dürfte seit Jahren am Samstag erstmals in die Verteidigung wechseln.

Intensive Partie wird erwartet

„Uns erwartet eine sehr intensive Partie: Wir wissen, dass Wolfsburg sehr hart und

schnell spielen will, wir hingegen haben nur sehr wenige Spieler mit an Bord, ich glaube,

wir werden mit 15 Skatern auskommen müssen. Es wird also darum gehen, auch mit

unseren Kräften hauszuhalten und nicht von Anfang an alles zu investieren. Wir müssen

unter diesen Voraussetzungen defensiv gut stehen, hinten einfache Plays machen, um

schnell aus der Zone zu kommen, denn sonst könnte es ein sehr anstrengendes Spiel

werden“, so gibt Thomas Hundertpfund einen Ausblick auf das Spiel am Samstagabend.