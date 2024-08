Lenker prallt gegen Leitschiene: Ins Krankenhaus geflogen

Veröffentlicht am 23. August 2024, 17:31 / ©5 Minuten

Auf der Seeberg Bundesstraße (B 82) in der Gemeinde Bad Eisenkappel, Völkermarkt, kam am 23. August, nachmittags, ein 38-jähriger Lenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg (Steiermark) mit seinem Motorrad aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitschiene. Der Motorradlenker erlitt Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht.