„Klasse Job“- Initative reduziert Lehrermangel

Mehr als 120.000 Lehrer arbeiten in Österreich. Dabei werden mehr als eine Million Schüler in über 5.700 Schulen unterrichtet. Aufgrund dieser Größenordnung wird auch immer ausreichend Personal benötigt. Deshalb wurde die Lehrkräfteinitiative „Klasse Job“ ins Leben gerufen. „Mit den Maßnahmen wie der gesamten Digitalisierung des Bewerbungsprozesses, dem Quereinstieg neu ab der Sekundarstufe 1 oder der Reform der Lehrerausbildung decken wir sowohl kurz, mittel und langfristig den Lehrkräftebedarf in unserem Land. Auch die Bewerbungszahlen für das kommende Schuljahr belegen das schwarz auf weiß,“ erklärte Bildungsminister Martin Polaschek.

Tausende Stellen wurden ausgeschrieben

Für das kommende Schuljahr 2024/25 wurden österreichweit insgesamt 8.070 Voll- sowie Teilzeitstellen sowohl für den Landes- als auch den Bundesschulbereich ausgeschrieben. Österreichweit sind es um die 5.220 Stellen für die Pflichtschulen und die Berufsschulen. Für die Allgemeinbildenden höheren Schulen und für die Berufsbildenden höheren Schulen wurden um die 2.850 Stellen ausgeschrieben. Der höchste Lehrerbedarf besteht in Wien. Dort werden um die 1.800 Stellen vergeben. Gleich darauf folgt Niederösterreich mit 1.310 Stellen. Sowohl in Tirol als auch in Oberösterreich werden 950 Lehrkräfte benötigt. In Salzburg handelt es sich um 790 Stellen und in Vorarlberg sind um die 420 Stellen frei. Den geringsten Lehrerbedarf gibt es in Burgenland. Dort sind 255 Stellen in der Ausschreibung zu finden.

Digitalisierter Bewerbungsprozess

Bereits zum zweiten Mal erfolgte die Hauptausschreibung für alle Stellen im Bundes- und Landeslehrerbereich rein digital auf einer einheitlichen Plattform. „Diese bundesweite Plattform gibt den Bewerbern die Möglichkeit, ihre Unterlagen zentral hochzuladen und sich für unterschiedliche Stellen zu bewerben. Die angehenden Lehrer müssen sich somit nicht mehr unter Umständen bei mehreren Bildungsdirektionen bewerben und pokern. ,“ führte Polaschek aus.

Großer Bewerberandrang

Für die ausgeschriebenen 8.000 Stellen haben sich etwa 14.165 Bewerber gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Bewerbungen um etwa 3.000 gestiegen. Die Zahlen zeigen, dass es weiterhin viel Interesse für diesen Beruf gibt. Von den ausgeschriebenen Stellen werden alle besetzt. Über das Jahr verteilt kommt es aus verschiedenen Gründen, wie Krankenstände und Schwangerschaften zu weiteren Ausschreibungen für 120.000 Lehrkräfte.

Quereinsteiger reduzieren Personalmangel

Im Vorjahr wurde ein Modell für Quereinsteiger entwickelt. Bereits über 7.500 Akademiker haben sich dazu entschlossen, das Zertifizierungsverfahren zu starten. Mit dem Zertifikat können sie sich auf ausgeschriebene Stellen für zertifizierte Unterrichtsfächer bewerben. Damit wird der Personalpool größer und entlastet gleichzeitig die aktuelle Situation. Etwas mehr als sechs Prozent der neuen Lehrkräfte steigen als Quereinsteiger ins kommende Schuljahr. Das mehrstufige Auswahlverfahren ist ein strenges und nur qualifizierte Fachkräfte bekommen die Möglichkeit sich auf konkrete Stellen zu bewerben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.08.2024 um 17:35 Uhr aktualisiert