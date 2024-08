10-Jähriger stürzt mit Rad und verliert kurzzeitig das Bewusstsein

Der Junge wurde in Krankenhaus Lienz gebracht.

Veröffentlicht am 23. August 2024, 17:40 / ©Peter Umlauft

Heute, am Freitag, dem 23. August gegen 14 Uhr, fuhr ein 10-jähriger Schüler auf dem sogenannten „Family Flow Trail“ in Lienz mit seinem Rad talwärts. Dabei stürzte der Junge bei einer Rampe und blieb kurzzeitig bewusstlos liegen. Ein nachfolgender Freund des Schülers setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Der 10-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch Mitglieder der Bergrettung Lienz ins Krankenhaus Lienz gebracht. Der Schüler war zu diesem Zeitpunkt wieder bei Bewusstsein.