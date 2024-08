â€žKlasse Jobâ€œ fÃ¼r die Steiermark: Bedarf an LehrkrÃ¤ften gedeckt

In Österreich sind um die 120.000 Lehrer tätig. Dabei werden von ihnen mehr als eine Million Schüler in über 5.700 Schulen unterrichtet. Aus diesem Grund werden andauernd neue Lehrkräfte gesucht. Die Lehrkräfteinitiative „Klasse Job“ soll das dafür notwendige Personal beschaffen. Damit soll der Lehrerbedarf im ganzen Land kurz- und auch langfristig gedeckt werden.

Über Tausend Lehrkräfte werden benötigt

In ganz Österreich wurden für das kommende Schuljahr 8.070 Voll- sowie Teilzeitstellen sowohl für den Landes- als auch den Bundesschulbereich ausgeschrieben. 5.220 Lehrkräfte werden dabei für die Pflichtschulen und die Berufsschulen benötigt. Für die höheren Schulen sind es um die 2.850 Stellen, die ausgeschrieben wurden. In der Steiermark werden über 1150 Lehrkräfte gesucht. Davon sollen 800 Lehrkräfte in den Pflicht- und Berufsschulen unterrichten. Und 350 Lehrer werden in der AHS und BHS benötigt.

Digitalisierter Bewerbungsprozess

Auf einer einheitlichen Plattform wurden die Ausschreibungen veröffentlicht. Damit haben die Bewerber die Möglichkeit, ihre Unterlagen zentral hochzuladen und sich dort für unterschiedliche Stellen zu bewerben. Diese Methode erleichtert den Bewerbungsprozess enorm, weil die Bewerber sich nicht mehr bei verschiedenen Direktionen bewerben müssen.

Großer Bewerberandrang

Etwa 14.165 Bewerber haben sich für die 8.070 Stellen gemeldet. Die Zahlen zeigen auf, dass das Interesse für diesen Beruf weiterhin besteht. Von den ausgeschriebenen Stellen werden alle besetzt. Auch über das Jahr verteilt kommt es aufgrund von Krankenständen und Schwangerschaften zu weiteren Ausschreibungen für tausende Lehrkräfte.

Quereinsteiger reduzieren Personalmangel

Auch Quereinsteiger haben seit letztem Jahr die Möglichkeit zu unterrichten. Bereits über 7.500 Akademiker haben die Chance bereits genutzt, um die Zertifizierung zu machen. Mit dieser Möglichkeit sollen mehr Arbeitskräfte geschaffen werden, um den Mangel zu reduzieren. Dennoch ist das Auswahlverfahren ein strenges und nur qualifizierte Fachkräfte bekommen die Möglichkeit sich auf konkrete Stellen zu bewerben.