Neue Sozialhilfe-Reform: „Gerechtigkeit für die Steuerzahler“

Das österreichische Sozialsystem ist ein Sicherheitsnetz, das vor Armut schützt und allen hilft, die Unterstützung notwendig haben. In unserer Gesellschaft ist es jedoch entscheidend, dass das System auch gerecht ist. Sonst leidet die Bereitschaft der Steuerzahler, mit den eigenen Abgaben der Steuern das System zu finanzieren. Aber diese Leistungen sind nötig, damit die Stabilität des sozialen Gefüges erhalten bleibt. Die Volkspartei will daher Sozialmissbrauch und Zuwanderung in unser Sozialsystem verhindern. Es soll mehr Gerechtigkeit für jene geschaffen werden, die jeden Tag arbeiten gehen und unser Sozialsystem mit ihren Steuern finanzieren. Deshalb braucht es eine Sozialhilfe-Neu mit fünf konkreten Schwerpunkten.

Wartezeit von fünf Jahren

Die volle Höhe der Sozialleistungen soll in Zukunft erst nach fünf Jahren rechtmäßigem Aufenthalt in Österreich zustehen. Bis dahin besteht Anspruch auf die Hälfte davon. Bei Asylberechtigten läuft die Frist erst mit Schutzstatuszuerkennung. Die finanzielle Basis soll weiterhin den Lebensunterhalt sichern. Aber wer mit Engagement und Leistung einen Beitrag für unsere Gesellschaft leistet, der soll schneller die Möglichkeit haben, die volle Höhe an Sozialleistungen zu bekommen. Darunter fallen die Erwerbstätigkeit, Freiwilligentätigkeit, Praktika und Integrationsmaßnahmen wie Sprachkurse.

Leistungsbezug für Minderjährige

Mit zunehmender Anzahl an Kindern wird die finanzielle Leistung pro Kind

reduziert. Damit sollen unverhältnismäßig hohe Sozialleistungen für kinderreiche

Familien unterbunden werden. Dieses Abstufungsmodell wurde in vielen Bundesländern bereits umgesetzt und beträgt dort zwischen 25 und 12 Prozent des Richtsatzes.

Einheitliche Unterstützungsleistungen für subsidiär Schutzberechtigte

Die Stadt Wien setzt sich über das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz hinweg und unterstützt

subsidiäre Schutzberechtigte mit zusätzlicher Leistung. Diese Vorgehensweise ist verfassungswidrig. Subsidiäre Schutzberechtigte sollen in allen Bundesländern dieselben Leistungen bekommen.

Transparenz und konsequente Sanktionierung

Die Auszahlungen an Sozialhilfe müssen konsequent in die Transparenzdatenbank

eingetragen werden. Es soll ein Integrationsdatenbankgesetz geschaffen werden, als Grundlage für konsequente Kürzungen der Sozialleistungen bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorgaben.

Sach- vor Geldleistungen muss auch in der Sozialhilfe gelten

Grundsätzlich soll es mehr Sach- als Geldleistungen geben, um Sozialmissbrauch

zu verhindern. Vor allem Kinder profitieren von den Sachleistungen. „Eine solidarische Gesellschaft darf keine Einbahnstraße sein. „Ein Sozialsystem muss aus

meiner Sicht klaren Grundregeln folgen, damit die Stabilität des sozialen Gefüges erhalten

bleibt: Es muss als letztes Netz dienen, statt als erste Anlaufstation“, erklärte Bundeskanzler Karl Nehammer.

Sozialsystem schützen

Sozialleistungen sollen nur temporär helfen und nicht langfristig zu einem bedingungslosen Grundeinkommen werden. Damit soll auch Gerechtigkeit für die Arbeitenden, die unser Sozialsystem unterstützen, geschaffen werden. „Das ist eine Frage der Gerechtigkeit und diese Fairness schulden wir all jenen, die unseren Sozialstaat mit ihren Steuern finanzieren“, führte Generalsekretär Christian Stocker aus. Das Modell der Volkspartei für eine neue Sozialhilfe sieht Verschärfungen vor, die Sozialmissbrauch und Zuwanderung in unser Sozialsystem verhindern.