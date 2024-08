Motorradfahrer (20) kollidiert mit Baum

Ein 20-jähriger Mann aus Wien lenkte heute, am 23. August gegen 16.15 Uhr, ein Motorrad auf der Einödstraße von Heiligenkreuz kommend in Fahrtrichtung Einöde. Dabei fuhr er durch das Gemeindegebiet von Pfaffstätten. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte in weiterer Folge mit einem Baum. Der 20-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Baden geflogen.