In guter Nachbarschaft: Steirische Studie gibt neue Einblicke

Zum Zwecke der Studie wurde ein Stichprobe von 600 Menschen über 14 Jahren befragt. Die Befragten hatten dabei einen durchaus positiven Eindruck von der Qualität der Nachbarschaft. 52 Prozent gaben an, dass sie mit „manchen Nachbarn plaudern, wenn wir uns begegnen″, oder ein Drittel bestätigte man kenne sein Nachbarn „eigentlich ganz gut″. Dennoch haben Anonymität und Vereinsamung zugenommen, denn der Anteil der Personen, welche ihre Nachbarn „eigentlich nur vom Sehen kennen″ hat sich verdoppelt (22 Prozent).

Zusammenleben als gut empfunden

„Unsere Studie zeigt, dass das Zusammenleben in steirischen Nachbarschaften, trotz der Herausforderungen durch multiple Krisen, nach wie vor überwiegend als gut empfunden wird. Allerdings wächst die Anonymität, insbesondere bei jüngeren und älteren Menschen, was auf einen Rückzug aus der Öffentlichkeit hinweist. Um das positive Miteinander in Wohnanlagen und Quartieren, insbesondere in städtischen Gebieten, langfristig zu sichern, sollten Unterstützungsangebote zur Förderung der Kommunikation und Konfliktprävention gestärkt sowie gut gestaltete Gemeinschaftseinrichtungen und Freiräume ausgebaut werden“, geben die Studienautoren zu verstehen.

Auch in Zukunft Maßnahmen benötigt

„Die Steirerinnen und Steirer sind gute Nachbarn, aber es gibt natürlich auch Probleme und Konflikte. Vor zehn Jahren hat jeder Achte gesagt, seine oder ihre Nachbarn nur vom Sehen zu kennen. Dieser Anteil hat sich nunmehr verdoppelt. Gerade ausgelöst durch die Pandemie, haben Vereinzelung, Rückzug und Alleinsein zugenommen. Wir werden daher auch in Zukunft Maßnahmen wie den Projektfonds des Sozialressorts und die Initiativen aus dem Servicebüro zusammen>wohnen< brauchen, um die Menschen wieder stärker miteinander in Kontakt zu bringen. Zum Glück genießt ja die Nachbarschaftshilfe einen hohen Stellenwert in der Steiermark“, beschreibt Soziallandesrätin Doris Kampus.