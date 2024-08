Betrüger ziehen Seniorin über 20.000 Euro aus der Tasche

Veröffentlicht am 23. August 2024, 19:40

Angebliche Handelsvertreter bieten ihren Opfern wertvolle Bücher an. Dabei überzeugen sie die Opfer mit Sätzen wie: „Exklusive hochqualitative Reproduktionen wertvoller Unikate.“, oder „Sie werden von einer Wertsteigerung profitieren.“ Zur Zielscheibe werden dabei häufig ältere Personen, die nicht selten mehrere tausend Euro beim Kauf vergleichsweise wertloser Bücher verlieren. So gib es auch einer 78-Jährigen aus Wien. Der demenzkranken Frau wurden vergangenes Jahr zwei „wertvolle“ historische Bücher bei einem Haustürgeschäft verkauft. Da sie die Bücher im Wert von über 20.000 Euro nicht sofort bezahlen konnte, wurde ihr sogar ein Kredit vermittelt. Der Wert der Bücher dürfte in Wahrheit viel geringer ausfallen.

So gehen die Täter vor Guten Ruf vortäuschen: Eine beliebte Vorgehensweise ist, sich für Vertreter eines renommierten Verlages auszugeben. Auf dieses Treffen sollte man sich nicht einlassen und es sollten auch keine Verträge vor der Haustüre unterschrieben werden. Sammlung vervollständigen: Übers Telefon wird angeboten, die bestehende Buchsammlung für einen lukrativen Weiterverkauf begutachten zu lassen. Bei der Begutachtung vor Ort wird dann zum Kauf fehlender Exemplare geraten. Danach bleibt der erhoffte Weiterverkauf jedoch aus. Digitales Buchregister: Betroffene werden zur Unterzeichnung eines Vertrages aufgefordert. Damit soll die Buchsammlung samt Echtheitszertifikat in eine Online-Datenbank eingetragen werden. Allein dafür werden bereits Kosten zwischen 1.500 und 3.000 Euro verrechnet. Zusätzlich werden weitere Ankäufe mittels Teilzahlungsplan angeboten. Angeblich wertvolle Faksimile: Faksimile sind originalgetreue Nachbildungen historischer Werke. Unseriöse Verlage täuschen mit selbstgemachten Zertifikaten nicht vorhandene Wertigkeit vor.

Rasches Handeln ist gefragt

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Beteiligte wegen schweren Betruges. Ein Problem bei den Betrugsmaschen ist die Scham der Betroffenen. Diese verhindert, dass Betroffene sich Hilfe suchen. Gerade bei Haustürgeschäften ist es aber wichtig, rasch zu handeln, um das Geschäft rückgängig zu machen.