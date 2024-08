Kollision zwischen Auto und Motorrad: 16-Jähriger verletzt

Ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf fuhr am 23. August gegen 11.50 Uhr mit seinem Auto auf der L3025 von Gänserndorf kommend nach Matzen. Zur selben Zeit fuhr ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf mit seinem Motorrad von Matzen kommend in Richtung Gänserndorf. Der Autofahrer bog links in die Untere Hauptstraße ab. In weiterer Folge kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeuglenkern. Der 16-jährige Motorradlenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Donaustadt geflogen. Der 22-jährige Autolenker blieb unverletzt.