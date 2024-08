Pop-up-Restaurant in der Kritik: Gibt es in preiswerte Alternativen?

Seit Tagen sorgt die Gastronomie am Wörthersee für Schlagzeilen. Ein exklusives Pop-up-Restaurant in einer Pörtschacher Villa geriet in die Kritik, weil es neben einer Gedeckgebühr von 3,50 Euro pro Person auch eine Tellergebühr von 8 Euro erhebt, wenn Gäste eine Vorspeise teilen möchten. Diese Preispolitik stieß bei vielen Gästen auf Unverständnis und löste Diskussionen über Preis-Leistungs-Verhältnisse in der Region aus.

Positive Arbeit in Pörtschach

Doch gutes Essen muss nicht teuer sein – das demonstrierten die Pörtschacher Grünen und die Grüne Wirtschaft Kärnten bei einem Lokalaugenschein. „Während die Kärntner Tourismus-Verantwortlichen empfindlich auf Kritik reagieren, wollen wir die positive Arbeit hervorheben, die hier geleistet wird“, erklärte Markus Ertel, Sprecher der Grünen Wirtschaft Kärnten. Gemeinsam mit der Gemeinderätin Gabriele Hadl besuchte er am Dienstag, den 20. August, verschiedene Gastronomiebetriebe in Pörtschach, um zu zeigen, dass man auch für 11,50 Euro pro Person kulinarisch bestens versorgt werden kann.

Drei verschiedene Lokale

Erster Stopp: „Regionale Produkte Petra Auer“ in der Hauptstraße. Hier konnten sich die beiden mit regionalen Schmankerln wie Würsten, Käse, Chutney und Natur-Cola eindecken und diese direkt vor Ort genießen. Weiter ging es zum „Seaside Döner“, wo selbst Hauptgerichte das Budget nicht sprengen. Der letzte Halt des Nachmittags führte das Duo ins „Pörtschacher Stüberl“, das seit einem Jahr von den jungen Unternehmern Jost und Marchsteiner geführt wird.