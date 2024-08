Tragisch: 55-jähriger Wanderer stürzt in den Tod

Am Freitag, 23. August unternahm ein 55-jähriger Deutscher gemeinsam mit weiteren Mitgliedern eines alpinen Vereines eine Wanderung in der Kreuzeckgruppe entlang des Kreuzeckhöhenweg von der Feldnerhütte in Richtung Emberger Alm, Gemeinde Dellach im Drautal, Bezirk Spittal an der Drau.

Er stürzte über ein steiles Gelände

Dabei werden die Tagesetappen von einem Wanderführer organisiert und die Teilnehmer sind eigenverantwortlich zu den jeweiligen Unterkünften unterwegs. Gegen 12.15 Uhr rutschte der 55-jährige Wanderer unterhalb der Grafischen Tristen (Seehöhe ca. 2.400 Meter), auf dem schmalen und markierten Wanderweg aus und stürzte in der Folge ca. 100 Meter über steiles Gelände in eine felsdurchsetzte Rinne ab. Eine Begleiterin setzte den Notruf ab und stieg zum abgestürzten Mann ab, um erste Hilfe zu leisten. In weiterer Folge konnte der Notarzt nur mehr den Tod des 55-Jährigen feststellen.

Im Einsatz

Die Bergung des verunglückten Wanderers wurde vom Polizeihubschrauber durchgeführt. Im Einsatz standen der Hubschrauber C 7, die Polizeihubschrauber der Flugeinsatzstellen Klagenfurt und Salzburg, 15 Einsatzkräfte der Bergrettung Oberes Drautal und Alpinpolizisten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.08.2024 um 20:08 Uhr aktualisiert