UNIQA vor Gericht: Klauseln in Kundenprogramm unzulässig

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat UNIQA wegen Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen verklagt, die den Schadenfrei-Bonus an die Zustimmung zur elektronischen Kommunikation binden. Das Handelsgericht Wien stimmte dem VKI zu und erklärte die Klauseln für unzulässig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Kundentreueprogramm

„myUNIQA plus“ heißt das Programm für die treuen Kunden von UNIQA. Dieses bietet ihnen verschiedene Vorteile an. Unter anderem den myUNIQA plus Bonus bei Schadenfreiheit. Die Teilnahme zum Kundenbindungsprogramm myUNIQA plus setzt insbesondere die Anmeldung zum elektronischen Postfach, die Einzugsermächtigung und die Zustimmung zur elektronischen Kommunikation voraus. Dann können Kunden den Schadenfrei-Bonus in der Höhe von fünf Prozent, oder unter 26 Jahre zehn Prozent, erhalten.

QualitätsPartnerschaft als Vorgänger

Der Vorgänger des Kundenbindungsprogramms „myUNIQA plus“ ist der Vorteilsclub „QualitätsPartnerschaft“. Dieser hat bereits für Schadenfreiheit denselben Bonus gewährt. Der einzige Unterschied ist, dass für die „QualitätsPartnerschaft“ keine Zustimmung zur elektronischen Kommunikation und dem elektronischen Postfach notwendig war.

Klauseln verstoßen gegen Entscheidungsfreiheit

Der Verein für Konsumentenschutz hat UNIQA verklagt, weil der Schadenfrei-Bonus nur gewährt wird, wenn Kunden der elektronischen Kommunikation zustimmen. Laut dem Handelsgericht Wien ist diese Bedingung unzulässig, da der Bonus hauptsächlich für Schadenfreiheit und Einzugsermächtigung gewährt wird und nichts mit elektronischer Kommunikation zu tun hat. Das Gericht urteilte, dass die Klauseln gegen das Recht der Verbraucher auf die freie Wahl bei der Zustimmung zur elektronischen Kommunikation verstoßen. Wenn Versicherte bei der Entscheidung für postalische Zusendungen finanzielle Nachteile erleiden, ist die Freiwilligkeit nicht mehr gegeben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. „Insbesondere für die älteren Konsumenten ist dies eine große Erleichterung“, freute sich Marlies Leisentritt, die zuständige Juristin im VKI.