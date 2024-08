Heiße Asche von Feuerstelle löst Waldbrand aus

Am 23. August ereignete sich im Gemeindegebiet von Steinach am Brenner, in der Nähe der Mittelstation Bergeralm, ein Waldbrand. Ein 48-jähriger Wanderer entdeckte den Brand während seiner Wanderung und informierte daraufhin die Leitstelle. Die Freiwillige Feuerwehr Steinach am Brenner rückte unverzüglich aus und konnte den Brand erfolgreich löschen. Der Waldbrand dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit durch heiße Asche einer im Ausbruchsbereich befindlichen Feuerstelle zum Grillen ausgelöst worden sein. Bei dem Brand wurde keine Personen verletzt.