Autofahrerin (57) kracht gegen Tunnelwände und schießt Motorradfahrer ab

Am Freitag, dem 23. August, um 15.53 Uhr ereignete sich auf der Inntalautobahn (A12) in Innsbruck ein Verkehrsunfall im Wiltener-Tunnel in Fahrtrichtung Westen. Eine 57-jährige Österreicherin verlor aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen die linke Tunnelwand. Daraufhin wurde ihr Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo es zu einer seitlichen Kollision mit einem 65-jährigen Motorradfahrer aus Deutschland kam, der auf der rechten Fahrspur ebenfalls in Richtung Westen unterwegs war.

Verletzungen unbestimmten Grades

Der Motorradfahrer stürzte daraufhin. Anschließend wurde das Fahrzeug der 57-Jährigen gegen die rechte Tunnelmauer geschleudert, wobei sich der linke Vorderreifen am Auto löste und gegen ein nachfolgendes Auto eines 49-jährigen Türken prallte. Die Lenkerin des Autos sowie der Motorradfahrer wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das LKA Innsbruck gebracht. Der nachfolgende 49-jährige Fahrzeuglenker blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die A12 war in Fahrtrichtung Westen für etwa eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt.