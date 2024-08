Geländewagen kollidiert mit großem Stein: 27-jähriger Deutscher verletzt

Am 23. August, gegen 17.20 Uhr, lenkte ein 27-jähriger Deutscher seinen Geländewagen von der Heidelberger Hütte in Richtung Ischgl talwärts. In der Nähe der sogenannten Fimba-Alpe geriet der Fahrzeuglenker über den rechten, bergseitigen Fahrbahnrand hinaus und verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge prallte das Fahrzeug gegen einen großen Stein und wurde daraufhin zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wobei das Fahrzeug umkippte. Der Fahrer erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Oberkörpers. Er wurde von Rettungskräften erstversorgt und anschließend in das BKH Zams gebracht.