Faustschlag in Klagenfurter Firma: Streit endet mit Kieferbruch

Veröffentlicht am 23. August 2024, 21:38 / ©Bernhard Elbe/LPD Wien

In einer Firma in Klagenfurt kam es am Freitag, 23. August, vormittags, nach einem Streit zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Arbeitern. Dabei versetzte ein 29-jähriger Mann seinen 32-jährigen Arbeitskollegen einen Faustschlag ins Gesicht, sodass dieser einen Kieferbruch erlitt. Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige erstattet.