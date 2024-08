Sonniger Samstag: Traumwetter in der Steiermark erwartet

Schon am Vormittag dominiert der Sonnenschein, und die Temperaturen steigen kontinuierlich an. Am Nachmittag wird es dann richtig heiß. „Ein leicht auffrischender Wind aus Süd wird wehen.“Der Wind frischt am Tag auf und kommt aus Süd“, so die Wetterexperten der GeoSphere Austria.

Bis zu 33 Grad

Die Temperaturspanne am Samstag ist bemerkenswert: Während in den frühen Morgenstunden noch frische 12 bis 20 Grad herrschen, klettern die Werte tagsüber auf heiße 28 bis 33 Grad.