Sommerlicher Samstag: Bis zu 35 Grad erwartet

Die Sonne scheint am Samstag verbreitet und ungestört. Der Himmel zeigt sich in Österreich oft auch wolkenlos. Lediglich über den Alpengipfeln im Westen und Südwesten bilden sich am Nachmittag ein paar Quellwolken. „Am ehesten kann es am Abend im Westen an der Grenze zu Bayern zu isolierten Wärmegewittern kommen, ansonsten bleibt es verbreitet trocken“, so die GeoSphere Austria. Vor allem am Alpennordrand sowie im Wiener Becken und im östlichen Flachland ist am Nachmittag ein mäßig bis lebhafter Wind bemerkbar. Die Temperaturen erreichen im Laufe des Tages um die 28 bis 35 Grad.