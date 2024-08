Auto überschlug sich bei Unfall: Hubschrauber im Einsatz

Veröffentlicht am 24. August 2024, 06:47 / ©FF Feistritz im Rosental

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurden gestern Abend, kurz nach 18 Uhr, die Feuerwehren Feistritz im Rosental, Wellersdorf, Ludmannsdorf und Köttmannsdorf gerufen. Ein Auto ist in Niederdörfl (Gemeinde Ludmannsdorf) von der Straße abgekommen, hat sich in weiterer Folge überschlagen und ist schließlich am Dach zum Liegen gekommen.

Fahrzeuglenker wurde der Besatzung des Rettungshubschraubers übergeben

„Der Fahrzeuglenker konnte durch die Mannschaften der Feuerwehren geborgen, und der Besatzung des Notarzthubschraubers übergeben werden“, berichten die Florianis aus Feistritz im Rosental. Anschließend musste das Fahrzeug noch gesichert werden.

©FF Feistritz im Rosental Auch der Rettungshubschrauber stand beim Unfall im Rosental im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.08.2024 um 07:01 Uhr aktualisiert